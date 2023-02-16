"شواطئ عثّر" التاريخية.. غابات "الشورى" تشكل لوحة جمالية بديعة غرب صبيا

تشكل أشجار الشورى أو المانجروف غابات كثيفة على شواطئ ميناء عثر التاريخي الواقع على شاطئ البحر الأحمر بمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا، وتمتد لمسافات كبيرة تمر بينها مياه البحر لتصنع مناظر بديعة.
وتعد أشجار المانجروف من أهم أشجار البحر الأحمر، وتسمى بالقندل، والشورى، وتنمو في مناطق المد والجزر على تلك الشواطئ.
وتعتبر أشجار المانجروف حاضنةً طبيعية لأنواع من الطيور الشاطئية والمهاجرة كما تشهد تزاوجاً للعديد من الكائنات غير الطيور أيضًا كالكائنات المائية .
وتشتهر شواطئ منطقة جازان وجزر فرسان بوفرة تلك الأشجار حيث تعتبر جازان من أكثر مناطق المملكة زراعة لأشجار المانجروف .