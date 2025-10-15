"مؤثر" تحصد 4 جوائز دولية مرموقة ضمن "MarCom Awards 2025"

حققت شركة مؤثر للخدمات التسويقية إنجازاً نوعياً على المستوى الدولي، بفوزها بأربع جوائز تخصصية مرموقة ضمن جوائز MarCom Awards 2025، التي تُمنح من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصال «amcp» في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وتعد من أبرز الجوائز العالمية في مجالات الاتصال الإبداعي والتسويق، وتكرم الابداع في الاتصال والتسويق ما يعكس تميز "مؤثر" في تقديم حملات تسويقية مبتكرة ترتكز على التأثير عبرالحملات الاتصالية.
ونالت حملة "كرفان عسير" جائزتين من فئة البلاتينية "أعلى تصنيف في الجائزة" عن فئتي "محتوى المؤثرين" و"الحملة التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي"، وذلك نظير تميزها في الفكرة والتنفيذ، وقدرتها على نقل تجربة سياحية أصيلة من قلب منطقة عسير، باستخدام أدوات التأثير الرقمي الحديثة.
كما حصلت حملة "بيتزا بنكهتنا" على جائزتين من الفئة الذهبية عن مسارين "إطلاق منتج" و"منتج ترويجي/تسويقي"، بفضل استراتيجيتها الإبداعية التي جمعت بين الرسائل الثقافية والطابع المحلي، ما أسهم في رفع تفاعل الجمهور وتعزيز ارتباطهم بالمنتج.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مؤثر الأستاذ زياد بن خلف الركادي أن هذا التتويج العالمي يأتي امتدادًا لنهج الشركة في صناعة حملات تسويقية ذات أثر بلا حدود، مضيفًا: "نعتز بأن تكون أعمالنا انعكاسًا للهوية السعودية بأسلوب احترافي يليق بمكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ونعمل باستمرار على دفع حدود الإبداع، وتقديم حلول تسويقية مبتكرة ترتكز على التأثير الحقيقي والمحتوى الهادف."
وأضاف الأستاذ زياد بن خلف الركادي، أن هذا الإنجاز يعكس تقديراً دوليًا للجهود الإبداعية التي يقودها فريق العمل باحترافية عالية، مؤكدًا أن "مؤثر" تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز صناع المحتوى الاتصالي المؤثر في المنطقة، من خلال حملات تواكب تطلعات السوق وتعزز حضور الهوية السعودية بأساليب مبتكرة ومستدامة.