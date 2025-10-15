"مؤثر" تحصد 4 جوائز دولية مرموقة ضمن "MarCom Awards 2025"

حققت شركة مؤثر للخدمات التسويقية إنجازاً نوعياً على المستوى الدولي، بفوزها بأربع جوائز تخصصية مرموقة ضمن جوائز MarCom Awards 2025، التي تُمنح من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصال «amcp» في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، وتعد من أبرز الجوائز العالمية في مجالات الاتصال الإبداعي والتسويق، وتكرم الابداع في الاتصال والتسويق ما يعكس تميز "مؤثر" في تقديم حملات تسويقية مبتكرة ترتكز على التأثير عبرالحملات الاتصالية.