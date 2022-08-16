أخصائي نفسي يُحذِّر: تعاطي المراهقين عقاقير طبية يؤدي للإدمان والوفاة

حذَّر عبدالرحمن الخيران، الأخصائي النفسي والمختص بتعزيز الصحة النفسية بالمجتمع، من خطر داهم، يقرع نواقيس الخطر حول أمن وسلامة الأسر، هو استخدام المراهقين عقاقير مثل lyRICA و XANAX و LYRICAوTRamal، المنتشرة –للأسف- بين أطياف المراهقين والشباب بدواعي جلب السعادة والوناسة، وهي ممنوعة، ولا تُصرف إلا بوصفة طبية، وهي طريق للإدمان والخطر القاتل والمهلك لمستخدمها.