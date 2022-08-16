أخصائي نفسي يُحذِّر: تعاطي المراهقين عقاقير طبية يؤدي للإدمان والوفاة

حذَّر عبدالرحمن الخيران، الأخصائي النفسي والمختص بتعزيز الصحة النفسية بالمجتمع، من خطر داهم، يقرع نواقيس الخطر حول أمن وسلامة الأسر، هو استخدام المراهقين عقاقير مثل lyRICA و XANAX و LYRICAوTRamal، المنتشرة –للأسف- بين أطياف المراهقين والشباب بدواعي جلب السعادة والوناسة، وهي ممنوعة، ولا تُصرف إلا بوصفة طبية، وهي طريق للإدمان والخطر القاتل والمهلك لمستخدمها.
وتفصيلاً، أوضح الخيران أن هناك ضعاف نفوس، يباشرون بيع تلك العقاقير بأسعار خيالية، خاصة من بعض الصيادلة. مؤكدًا أن استخدامها بدون وصفة، وبكميات عالية، يؤدي إلى الإدمان والهلاوس، وتصلُّب الشرايين، وإتلاف خلايا الدماغ.
وقال "الخيران" في تصريحه إلى "سبق": إن بعض الأُسر تثق في ابنها، وترى تلك العقاقير معه، وتعتقد أنها دواء فقط. مشيرًا إلى أنها الخطر الذي يهدد كيان الأسرة والمجتمع؛ كونها من طرق الإدمان القاتلة، وسريعة الفتك بالضحية إذا أساء استعمالها.. مطالبًا بمباشرة علاج متعاطيها من الإدمان فورًا.