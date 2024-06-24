النيابة العامة تشدد على حظر جميع أشكال التحرش وتؤكد: عقوبات مشددة للمخالفين

وأوضح البيان أن عقوبة التحرش تتضاعف إذا كانت الضحية طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن من يخالف نظام مكافحة جريمة التحرش يواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.