محليات
النيابة العامة تشدد على حظر جميع أشكال التحرش وتؤكد: عقوبات مشددة للمخالفين
السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال
أكدت النيابة العامة في بيان حديث على حظر جميع أشكال التحرش، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يتضمن عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود النيابة العامة للحد من جرائم التحرش وحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاملات المجتمعية.
وأوضح البيان أن عقوبة التحرش تتضاعف إذا كانت الضحية طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن من يخالف نظام مكافحة جريمة التحرش يواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.