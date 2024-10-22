طقس اليوم.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة وزخاتُ بَرَدٍ ورياحٌ نشطة على مناطق عدة.. وانخفاضٌ للحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تشكُّل سحبٍ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.