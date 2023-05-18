تقديرًا لهم.. أبناء وأسر شهداء الواجب والمصابين يزورون "سيتي ووك" جدة

نظمت إدارةُ تقويم فعاليات جدة 2023 بالتعاون مع وزارة الدفاع؛ جولةً لعدد من أبناء شهداء الواجب والمصابين لمنطقة "سيتي ووك"؛ إحدى أبرز مناطق التقويم، برعاية عدد من الشركاء، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتقويم، والاهتمام والتقدير الكبير الذي توليهما الحكومة الرشيدة، أيدها الله، لأبناء شهداء الواجب والمصابين وذويهم.