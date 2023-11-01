"تلال" راعٍ ماسيّ في ريستاتكس الشرقية.. و"البدير" يدشن أحدث مشاريعها "أول مجتمع متكامل في واجهة الدمام"

أعلنت شركة "تلال"، عن مشاركتها كراعٍ ماسيّ في معرض ريستاتكس الشرقية 2023، الذي سيقام في معارض الظهران الدولية من تاريخ 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر؛ فيما دشن م.عبدالله البدير نائب وزير الإسكان، مشروع "تلال" الأحدث خلال افتتاح معرض ريستاتكس العقاري "بيوت تلال في واجهة الدمام".
وتفصيلًا، تأتي مشاركة "تلال" في "ريستاتكس"؛ لاستعراض مشاريعها السكنية التي تتواكب مع رؤية السعودية 2030؛ حيث تمثل "تلال" أكبر تحالف عقاري في المملكة، يضم مجموعة العثمان، ومجموعة التميمي، ومجموعة قباني.
وفي سعي تلال لدعم منظومة السكن في المملكة العربية السعودية دشن م.عبدالله البدير نائب وزير الإسكان، مشروع "تلال" الأحدث خلال افتتاح معرض ريستاتكس العقاري "بيوت تلال في واجهة الدمام"؛ لينضم المشروع إلى مجموعة مشاريع "تلال" المنتشرة في مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية.
وتعكس مشاريع "تلال" التزامها الثابت بتوفير السكن المستدام لحياة رغيدة لمستفيدي برنامج "سكني" والباحثين عن مسكنهم الأول.
ودعمًا لهذا التوجه وقّعت "تلال" عددًا من الاتفاقيات التي تدعم تجربة العميل وتسهل آلية تملك المواطنين لمسكنهم الأول ممثلة في رئيسها التنفيذي عبدالرحمن البسام.
وقد علّق البسام بأن المشاركة في ريستاتكس تُعتبر خطوة لعرض التوجه الجديد الذي تتبناه "تلال"؛ شاكرًا لأمير المنطقة الشرقية ووزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية رعايتهما لهذا المعرض، ومباركة الأمير لمشروع "تلال" الأحدث في الدمام، والذي يوفر أكثر من 1200 شقة بمساحات واسعة تبدأ من 170 مترًا مربعًا وبتصاميم تزيد على 15 نموذجًا.. كما أن مشروع الدمام يتفرد عن باقي المشاريع بتصميم المساحات الخضراء التي صُممت على أساس عالمي ونموذجي، وتوفير جميع المرافق التجارية والخدمية والتجارية، بالإضافة إلى حدائق الأطفال النموذجية ومسارات الجري والدراجات، والتي تزيد على طول 6 كلم.
وأتبع حديثه بنيّة "تلال" في تطوير مجمع تجاري مركزي ضخم يخدم المشروع ويخدم ضاحية واجهة الدمام كاملةً؛ وذلك باستخدام الموارد المتاحة لـ"تلال" من خلال التحالف الذي أنشئت على أساسه "تلال".
والجدير بالذكر أن "تلال" تعمل على تطوير عدد من المشاريع بمختلف مناطق المملكة؛ كمشروع "بيوت تلال" في قمرة بمدينة صفوى، ومشاريع أخرى مثل "النرجس" و"الفرسان" في الرياض، و"أبيار علي" في ضاحية المكيمن بالمدينة المنورة، والذي يبعد 10 دقائق فقط عن الحرم المدني.
كما يمكن للمستفيدين الاطلاعُ على أهم مشاريع "تلال" من خلال موقعهم الإلكتروني www.tilalre.com.
ولتسجيل الاهتمام عبر الرابط: