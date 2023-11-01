"تلال" راعٍ ماسيّ في ريستاتكس الشرقية.. و"البدير" يدشن أحدث مشاريعها "أول مجتمع متكامل في واجهة الدمام"

وقد علّق البسام بأن المشاركة في ريستاتكس تُعتبر خطوة لعرض التوجه الجديد الذي تتبناه "تلال"؛ شاكرًا لأمير المنطقة الشرقية ووزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية رعايتهما لهذا المعرض، ومباركة الأمير لمشروع "تلال" الأحدث في الدمام، والذي يوفر أكثر من 1200 شقة بمساحات واسعة تبدأ من 170 مترًا مربعًا وبتصاميم تزيد على 15 نموذجًا.. كما أن مشروع الدمام يتفرد عن باقي المشاريع بتصميم المساحات الخضراء التي صُممت على أساس عالمي ونموذجي، وتوفير جميع المرافق التجارية والخدمية والتجارية، بالإضافة إلى حدائق الأطفال النموذجية ومسارات الجري والدراجات، والتي تزيد على طول 6 كلم.