مركز الملك سلمان للإغاثة يقدّم مساعدات طبية للسنغال لمكافحة الملاريا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات طبية لوزارة الصحة السنغالية لمكافحة وباء الملاريا والوقاية منه، التي ستسهم، بإذن الله، في دعم القطاع الصحي والحدّ من الوفيات هناك.