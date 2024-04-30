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بالفيديو.. "المسند": "سحابة الزلفي" عبارة عن ماكينة توليد طاقة كهربائية عظمى
قال إنها نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة ساهمت في كثافة البرق
قال الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، إن سحابة الزلفي التي ظهرت قبل قليل هي عبارة عن ماكينة توليد طاقة كهربائية عظمى.
وتفصيلاً، نشر "المسند" فيديو عبر حسابه على "إكس"، قال فيه إنها ظهرت نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة، ونجم عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها ببعض، فتولدت شحنات كهربائية كثيفة، ساهمت في كثافة البرق {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍۚ}.