بالفيديو.. سُيَّاح يروون تجربتهم في "بوليفارد وورلد": رحلة حول العالم في قلب الرياض

تجربة الطعام في “بوليفارد وورلد” تُعدُّ من أبرز المحطات؛ إذ يمكن للزوار تذوُّق أطباق متنوعة من جميع أنحاء العالم. كما أن التنقل بين هذه المناطق يمنح إحساسًا متجددًا بالمغامرة، كما قال أحد الزوار: "كل منطقة لها أجواء مميزة، ومع كل خطوة تشعر وكأنك تسافر بين حضارات وثقافات جديدة. أشعر وكأنني في رحلة حول العالم دون مغادرة الرياض".