بالفيديو.. سُيَّاح يروون تجربتهم في "بوليفارد وورلد": رحلة حول العالم في قلب الرياض

بالفيديو.. سُيَّاح يروون تجربتهم في "بوليفارد وورلد": رحلة حول العالم في قلب الرياض
تواصل “بوليفارد وورلد”، إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض 2024، استقطاب السياح والزوَّار من شتى الجنسيات، ومن مختلف أنحاء العالم، مُقدِّمةً تجربة استثنائية، تمزج بين التنوع الثقافي والإبداع والإبهار؛ لتعيد شعور الانتماء، وتمنح الزوار ذكريات لا تُنسى.
وتتيح بوليفارد وورلد للزوار التنقُّل بين 22 منطقة، تُمثِّل ثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، مثل: الولايات المتحدة، اليابان، الصين، مصر، السعودية، إفريقيا، تركيا، إيران، تايلاند، الشام، المكسيك، فرنسا، إسبانيا، الهند، إيطاليا، اليونان والمغرب.
وفي “بوليفارد وورلد” يعيش الزوار أجواء مفعمة بالحياة؛ إذ يمكنهم تجربة التنقل بين حضارات وثقافات مختلفة في مكان واحد؛ ما يجعل هذه التجربة ثرية ومليئة بالإثارة، ويصعب تكرارها في أي مكان آخر.
زائرة تحدثت عن تجربتها قائلة: "أنا أستمتع بوجودي مع أشخاص من ثقافات متنوعة، وأحب أن أدعو الجميع لاكتشاف هذا العالم الفريد".
وأضاف زائر آخر: "سنحت لنا الفرصة لزيارة مناطق، مثل مصر واليونان. المكان مذهل هنا. أنا عاجز عن الوصف".
وتحدثت زائرة إفريقية عن جناح إفريقيا الذي يلفت الأنظار بعروضه وفعالياته المتنوعة، وقالت: "زرتُ إفريقيا وذُهلت! لقد عدت إلى وطني؛ كأنك في إفريقيا فعلاً!".
وأضاف أحد الزوَّار، الذي كان بصحبة عائلته: "أولادي أحبوا هذا المكان كثيرًا، وخصوصًا الحِرف اليدوية، البخور، المجوهرات والملابس. الأجواء هنا مذهلة، والموقع رائع بكل تفاصيله".
تجربة الطعام في “بوليفارد وورلد” تُعدُّ من أبرز المحطات؛ إذ يمكن للزوار تذوُّق أطباق متنوعة من جميع أنحاء العالم. كما أن التنقل بين هذه المناطق يمنح إحساسًا متجددًا بالمغامرة، كما قال أحد الزوار: "كل منطقة لها أجواء مميزة، ومع كل خطوة تشعر وكأنك تسافر بين حضارات وثقافات جديدة. أشعر وكأنني في رحلة حول العالم دون مغادرة الرياض".
توسعات ضخمة وتنوع غير مسبوق
هذا العام شهدت “بوليفارد وورلد” توسعات ضخمة؛ إذ زادت مساحة المنطقة بنسبة 30%، مع إضافة 5 مناطق جديدة، تشمل: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا وكورشوفيل؛ ليصل بذلك عدد المناطق إلى 22 وجهة ثقافية، تُمثِّل تنوعًا عالميًّا.
وتضم هذه التوسعات 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 متجرًا؛ ما يُعزِّز من تنوع الخيارات المتاحة، ويضمن أن يجد كل زائر ما يناسب اهتماماته.
وجهة لا غنى عنها في قلب الرياض
وتفتح “بوليفارد وورلد” أبوابها يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل؛ لتواصل تقديم تجربة ترفيهية وثقافية لا مثيل لها.
وبفضل هذه الأجواء الفريدة أصبحت “بوليفارد وورلد” وجهة رئيسية، تجمع بين الترفيه والتواصل الثقافي، محققةً وعد موسم الرياض بتقديم تجربة متجددة، تجعل كل زيارة تجربة لا تُنسى.
وتعد “بوليفارد وورلد” من أكثر مناطق موسم الرياض إقبالاً وشعبية بين الزوار من داخل السعودية وخارجها.
ويمكن للمهتمين بحضور الفعاليات شراء التذاكر عبر منصة Webook المخصصة لبيع تذاكر موسم الرياض؛ ليخوضوا تجربة مبهرة في قلب العاصمة.