مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته في إطلاق نار على يد مجهول في الفلبين

تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن السعودي مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين.
وتؤكد السفارة متابعتها ببالغ الاهتمام مع السلطات الفلبينية تفاصيــل الحادث الأليم، كمـا أنها تتابع بحرص شديد حالة الزوجة المصابة بعد نقلها إلى مستشفى قريب من مكان الحادث.
وتود السفارة التشديد على أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد -رحمه الله- إلى السعودية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. كما تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسـرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. و{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.