مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته في إطلاق نار على يد مجهول في الفلبين

وتود السفارة التشديد على أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع السلطات الفلبينية المختصة على نقل جثمان الفقيد -رحمه الله- إلى السعودية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. كما تتقدم السفارة ومنسوبوها كافة إلى أسـرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. و{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.