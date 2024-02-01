"الغذاء والدواء" توضح: المكملات الغذائية ليست علاجًا من الأمراض أو بديلاً عن الدواء

وحسب هيئة الغذاء والدواء فإنه لا يسمح بتسويق المكملات لغرض المداواة أو التشخيص أو الوقاية أو العلاج من الأمراض، ويمنع وضع ادعاءات علاجية على المكملات مثل "خفض نسبة الكولسترول المرتفعة" أو "علاج أمراض القلب"، وإذا كانت الادعاءات تحتوي على الكلمات التالية مثل: "فعّال أكثر من الأدوية أو "آمنة تمامًا" أو "ليس لها آثار جانبية" فقد تكون تلك العبارات غير صحيحة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن عبارة "طبيعي" لا تعني أن المستحضر "آمن".