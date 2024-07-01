القيادة تهنئ "سامانثا موستين" بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا

القيادة تهنئ "سامانثا موستين" بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكمًا عامًا لكومنولث أستراليا

واس - جدة : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكمًا عامًا لكومنولث أستراليا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكمًا عامًا لكومنولث أستراليا.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.