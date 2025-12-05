الحامد لـ"سبق": قمة المنامة ترسم معادلة أمن خليجية جديدة وتفتح أفقًا لاتحاد أكثر تكاملًا

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الحامد أن دول المجلس تمتلك مقومات كبيرة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي الخليجي بلغ نحو 146 مليار دولار خلال 2024، فيما ارتفعت حصة دول المجلس من التجارة الدولية إلى 1.6 تريليون دولار، ما وضعها في المرتبة الخامسة عالميًا بنسبة 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، إضافة إلى ما تمثله من ثقل جغرافي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا كمركز محوري للنقل والتجارة.