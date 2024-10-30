اتفاقية تعاون بين "الصحة" و"سيفيد" في مجال التطوير والتدريب ومكافحة العدوى

يشار إلى أن "داناهير" افتتحت مؤخرًا مقرها الإقليمي في الرياض، وعززت التزامها القوي بالاستثمار في المملكة عبر شركاتها وتقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية؛ مما يساهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية، والالتزام بالابتكار والجودة والامتثال التنظيمي. وأصبحت هذه الشركات شركاء موثوقين في أسواق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مع بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء وتوفير أفضل تجربة للعملاء في المملكة؛ مما يحسن الوصول إلى حلول وتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة، وتشترك هذه الشركات في هدف مشترك يتمثل في دعم النهوض برعاية المرضى من خلال ابتكار الرعاية الصحية، ومن خلال الاستثمار في المنطقة وفتح عمليات مباشرة؛ بهدف إحداث تأثير أكبر ومباشر على مشهد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وكجزء من خططهم التوسعية، مع توظيف أكثر من 100 موظف من ذوي المهارات العالية، والمساهمة في تنمية المواهب، وخلق فرص عمل في جميع أنحاء البلاد.