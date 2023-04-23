خلال العيد.. ارتفاع كبير بأسعار "الطهي" بمطابخ المجاردة والبيئة والبلدية تتقاذفان المسؤولية

وقال عدد من المواطنين لـ"سبق": في حين كانت قبل أيام تكاليف سلخ وطهي الذبيحة في بعض المطابخ 120 ريالًا، فوجئنا بأن الأسعار في يومَي العيد الأولى صعدت لـ300 ريال في جميع المطابخ التي مررنا بها، و200 ريال لليوم الثالث؛ ما يدل على اتفاق بين تلك المطابخ على رفع السعر، وبالتالي نجاح عملية الاحتكار؛ لعلمهم بحاجتنا الملحّة، وسط غياب تامّ للرقابة حول تلك الأسعار.