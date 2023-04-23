خلال العيد.. ارتفاع كبير بأسعار "الطهي" بمطابخ المجاردة والبيئة والبلدية تتقاذفان المسؤولية

تشهد مطابخُ الولائم بمحافظة المجاردة إقبالًا كبيرًا منذ أمس الأول؛ أول أيام العيد؛ حيث تزداد عمليات الحجز لطبخ الولائم خلال عيد الفطر المبارك.
وفوجئ عددٌ من المواطنين بأن المطابخ قد رفعت الأسعار بنسبة تصل لـ150٪ عن أسعارها في الأيام التي سبقتها.
ولأن الحدث ملزم ووسط اضطرار العميل، أُجبر الكثيرون منهم على دفع المبالغ المالية العالية التي لم تصل لهذا الحدّ من قبل.
وقال عدد من المواطنين لـ"سبق": في حين كانت قبل أيام تكاليف سلخ وطهي الذبيحة في بعض المطابخ 120 ريالًا، فوجئنا بأن الأسعار في يومَي العيد الأولى صعدت لـ300 ريال في جميع المطابخ التي مررنا بها، و200 ريال لليوم الثالث؛ ما يدل على اتفاق بين تلك المطابخ على رفع السعر، وبالتالي نجاح عملية الاحتكار؛ لعلمهم بحاجتنا الملحّة، وسط غياب تامّ للرقابة حول تلك الأسعار.
وأضافوا: "ولأنّنا مضطرّون، أذعنّا لتلك التسعيرة؛ حتى لا نبقى دون ولائم في أيام العيد بسبب "تجار المناسبات والأزمات".
"سبق" عرضت الشكوى على مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمجاردة، الذي قال: إن المطابخ تحت إشراف البلدية وليس لنا أيّ اختصاص فيها. بالمثل عُرضت الشكوى على رئيس بلدية المحافظة، فأكّد أن الأسعار وتحديدها خارج اختصاص البلدية.