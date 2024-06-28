سامسونج تُطلق حملة "بكل درجة أقدر" للاحتفاء بالقدرات الإبداعية الفريدة بالمشاركة مع مواهب بارزة

أعلنت سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، عن شراكتها مع منصة أنغامي الرائدة للبث الموسيقي في المنطقة، لإطلاق حملة إقليمية مبتكرة تحت عنوان "Flippin Possible" (بكل درجة أقدر).
وتهدف هذه المبادرة للاحتفاء بالتعبير عن الذات من خلال هاتف Galaxy Z Flip5، الذي يمثل أداة للتعبير عن الذات، وتحفيز المستخدمين على التحلي بالجرأة والإبداع والتعبير عن أنفسهم بحرية.
وتم استلهام الحملة من الجهاز، الذي يدمج بين التكنولوجيا وأسلوب التعبير الشخصي، مما يتيح للمستخدمين إظهار شخصيتهم الفريدة وإبداعاتهم.
وانطلاقاً من الإيمان الراسخ بإمكانية تحقيق جميع الأحلام والطموحات، تسعى حملة "Flippin Possible" إلى الاحتفاء بالإبداع في ثلاثة مجالات أساسية، وهي: الموسيقى والرقص والفن، وتهدف إلى إلهام المواهب المتنوعة المزدهرة في المنطقة، وتعزيز احتفائهم بقدراتهم الفريدة.
وعبّر عمر صاحب، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بالشراكة مع منصة أنغامي الرائدة، قائلاً: "نحن متحمسون للتعاون مع هذه المنصة الهامة والمواهب المحلية المتألقة في إطلاق حملة "Flippin Possible" التي تتمحور حول الاحتفاء بالتعبير عن الذات والإمكانات اللامحدودة التي يجسدها هاتف Galaxy Z Flip5، ونحن نتطلع بفارغ الصبر لرؤية إبداعات المستخدمين في مجالات الموسيقى والرقص والفنون في إطار هذه الحملة الديناميكية الممتعة."
ولتجسيد رؤية الحملة بشكل ملموس، أقامت سامسونج شراكات مع ثلاثة فنانين موسيقيين بارزين من أنحاء الشرق الأوسط - فليبراتشي من البحرين، ولمياء المالكي من المملكة العربية السعودية، والسيلاوي من الأردن. وبالتعاون مع منصة أنغامي، استطاع كل فنان ابتكار مقطوعة موسيقية فريدة تنبض بروح الحملة وتحفز المستمع على التعبير عن ذاته، ويمكن الوصول لهذه الإبداعات الموسيقية عبر تطبيق أنغامي من خلال الروابط التالية:
· حب المدينة (مع سيلاوي) – إهداء للحب والحياة وشوارع المدينة النابضة بالحياة- https://open.anghami.com/A3tnV87yBKb
· عايشة حياتي (مع لمياء المالكي) – أغنية تُلهم الاحتفاء بالحياة - https://open.anghami.com/MhEcPhczBKb
· Flippin’ Possible (مع فليبراتشي) - أغنية تشجّع المستمعين على التعبير عن أنفسهم واستكشاف جميع الاحتمالات - https://open.anghami.com/vfTwDCdzBKb
بالإضافة إلى التعاون الموسيقي الذي أثرى الحملة، تعاونت سامسونج أيضاً مع الفنان إبراهيم زكي المقيم في دبي لتصميم ثلاثة أغلفة للألبومات وتصميم غلاف محدود الإصدار خاص بهاتف Galaxy Z Flip5. وتتسم هذه التصاميم المبتكرة بانسجامها التام مع الرسالة الإبداعية للحملة بشعار "#بكل_درجة_أقدر"، ما يشجّع المستخدمين على التعبير عن شخصياتهم الفريدة.
ولتعزيز أثر الحملة وتوسيع نطاقها، تعاونت سامسونج مع اثنين من الراقصين ومصممي الرقصات الموهوبين، وهما جويس أميل ونعمات عبد الخالق، كما تعاونت مع منصة "تيك توك" لإطلاق تأثير خاص للعلامة التجارية يحمل اسم "The Flip Side"، والذي سيكون حصرياً للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويُشجع هذا التأثير المستخدمين على الرقص على أنغام الأغنيات الثلاث، واستعراض إبداعاتهم وحركاتهم الراقصة.
· رابط المملكة العربية السعودية: https://vt.tiktok.com/ZSYfv8MrH/
· رابط الإمارات: https://vm.tiktok.com/ZSYfoDgvY/
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