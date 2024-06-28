سامسونج تُطلق حملة "بكل درجة أقدر" للاحتفاء بالقدرات الإبداعية الفريدة بالمشاركة مع مواهب بارزة

وعبّر عمر صاحب، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والأعمال التجارية عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بالشراكة مع منصة أنغامي الرائدة، قائلاً: "نحن متحمسون للتعاون مع هذه المنصة الهامة والمواهب المحلية المتألقة في إطلاق حملة "Flippin Possible" التي تتمحور حول الاحتفاء بالتعبير عن الذات والإمكانات اللامحدودة التي يجسدها هاتف Galaxy Z Flip5، ونحن نتطلع بفارغ الصبر لرؤية إبداعات المستخدمين في مجالات الموسيقى والرقص والفنون في إطار هذه الحملة الديناميكية الممتعة."