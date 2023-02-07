شعراء من 11 دولة عربية ينثرون إبداعاتهم احتفاء بعام الشعر العربي

من ناحيتها، قالت الدكتورة الجزائرية شفيقة وعيل: أحتار كيف يُهنَّأ الناس بيوم كهذا؛ لو كان يومًا للشعر كنا قلنا "كل عام وأنتم بخير"، لكنه عام للشعر فعلى هذا الأساس اسمحوا لي أن أقول "كل العمر وأنتم بخير"، أن يكون للشعر عام بمنظور المملكة العربية السعودية يعني أن تحيا مركزيته في وجدان الإنسان العربي بعد التهميش، وأن تبعث الحمولة الجمالية للثقافة العربية وإنسانها، وأن نعيد الشعر ونسترجع حقنا في الشعر ونخرجه من أدراج الكماليات إلى مقومات الحياة، هذا عام ننتظر أن يكون منطلقًا لانبعاثٍ جديد للإنسان العربي والثقافة العربية وللأفق الجمالي الذي تستحقه اللغة والقصيدة.