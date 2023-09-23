أساس مكين" تمزج الحاضر بالماضي من خلال هوية الدرعية في مشاريعها السكنية

تجاوزت خبرة شركة أساس مكين ثلاثة عشر عامًا في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، حيث تأسست في عام 2010 ووضعت أساسَ أول مشروعِ تطويرٍ عقاري لها، وعلى مدى ثلاث عشر سنة حققت الشركة نجاحات رسخت من خلالها اسم "أساس مكين" في سوق التطوير العقاري.