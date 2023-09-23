أساس مكين" تمزج الحاضر بالماضي من خلال هوية الدرعية في مشاريعها السكنية

دشنت شركة "أساس مكين" للاستثمار والتطوير العقاري في مشروعها "مكين 37" هوية الدرعية المعمارية في تصميم فريد مبتكر تقدمه "أساس مكين" تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93، ويُقدم هذا النموذج لأول مره في مجال مشاريع الشقق السكنية الفاخرة التي تدشنها شركة "أساس مكين" في أكثر من موقع شمال مدينة الرياض.
ويأتي تدشين "أساس مكين" لهوية الدرعية ضمن إطار الهوية البصرية التي تعكس التراث الأصيل وتبين ملامحاً معمارية وهندسية للتراث المحلي وتفاصيله المستوحاة من استراتيجية مدينة الرياض وهويتها التاريخية، والذي يُعتبر قبسا معماريا من الماضي العريق لمدينة الرياض ويتواكب مع إعلان سمو أمين منطقة الرياض للهوية البصرية للمنطقة.
وتعد أساس مكين من الشركات المتميزة في تقديم نماذج سكنية بتصاميم معمارية تراعي فيها أدق وأحدث الممارسات في مجال التصميم الهندسي وتحقيق الشكل الجمالي بواجهات عصرية تعتمد على الابتكار والإبداع في استجابة لمتطلبات السوق العقاري حيث ضخت الشركة أكثر من 2500 وحدة سكنية من الشقق السكنية الفاخرة، من خلال 50 مشروعاً متكاملا في مختلف المواقع المميزة شمال مدينة الرياض.
تجاوزت خبرة شركة أساس مكين ثلاثة عشر عامًا في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، حيث تأسست في عام 2010 ووضعت أساسَ أول مشروعِ تطويرٍ عقاري لها، وعلى مدى ثلاث عشر سنة حققت الشركة نجاحات رسخت من خلالها اسم "أساس مكين" في سوق التطوير العقاري.