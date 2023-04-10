أغوات الحرم أحرار فقدوا الذكورة لخدمة الحرمين.. هنا قصة البداية وهكذا كانت النهاية

حددت الدعدع بداية خدمة الأغوات للحرمين بالمسجد النبوي في عهد السلطان نور الدين زنكي عام 557 هـ الموافق 1161م، وهو أول ظهور لهم بعد أن أرسل 12 خصيًا من الأغوات لحراسة الحجرة النبوية، بعد أن اكتشف أن هناك اثنين من نصارى الأندلس يقومون بحفر خندق من تحت الحجرة النبوية للوصول لجسد الرسول صلى الله عليه وسلم لسرقة جسده الطاهر، وصب الرصاص حول الحجرة النبوية حتى لا يتمكن أحد من الحفر والوصول إى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجعت الدعدع هذا العمل بعد أن رأى نور الدين زنكي في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجد به من شخصين ليذهب إلى المدينة ويتقصى الموضوع حتى وجد النصرانيين.