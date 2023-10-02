‫"الصحة" تشدد على ضرورة أخذ لقاح الأنفلونزا تفاديًا لمضاعفاتها وانتشارها

شددت "الصحة" على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفايروس، موضحة بأن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً وأن الأنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام، وأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.
كما أوضحت الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، وهم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي، ويأتي ذلك مع قرب موسم الشتاء، مبينًة بأن من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرق، وصداع، بالإضافة إلى السعال الجاف المستمر، وتعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات، موكدة أن خطورة الأنفلونزا تأتي بناءً على مجموعة عوامل، من ضمنها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والسمنة.
وتبين الصحة أن المسارعة والاستجابة في أخذ اللقاح سيسهم بإذن الله في تقليل عدد حالات الإصابة، وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية في حال أصيب الشخص بها لا قدر الله.
وتتيح الصحة للجميع إمكانية الحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا من خلال (تطبيق صحتي)، وحجز موعد للحصول على اللقاح الموسمي في أقرب مركز رعاية صحية أولية.