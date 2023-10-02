‫"الصحة" تشدد على ضرورة أخذ لقاح الأنفلونزا تفاديًا لمضاعفاتها وانتشارها

كما أوضحت الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، وهم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي، ويأتي ذلك مع قرب موسم الشتاء، مبينًة بأن من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرق، وصداع، بالإضافة إلى السعال الجاف المستمر، وتعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات، موكدة أن خطورة الأنفلونزا تأتي بناءً على مجموعة عوامل، من ضمنها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والسمنة.