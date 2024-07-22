"حساب المواطن": يجب الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية للتابعين

وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين عبر حساب خدمة المستفيدين على "إكس"، حول تأثر أهلية المستفيد الرئيس حال وجود عوائد مالية من أصولٍ عقارية لأحد التابعين، أنه لا بد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافآت) ومصدر الدخل (عوائد عقارية).