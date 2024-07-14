عروض "Warner Bros. Discovery" بموسم جدة.. مزيج من الترفيه والتجارب التفاعلية

وتقدم المنطقة أيضًا تجربة استثنائية لعشاق شخصية (باتمان)؛ إذ يتعرف الزوار على سيارة (باتموبيل) الشهيرة، ويستعرضون مراحل تطور الشخصية والأزياء الأصلية التي كان يرتديها. وتتضمن المنطقة أيضًا متحفًا يضم مجسمات بالحجم الطبيعي لشخصيات (باتمان) و(الجوكر) و(هارلي كوين) و(كاتوومان)، إضافة إلى أنشطة ترفيهية عائلية مثل ألعاب الواقع الافتراضي، وأنشطة للأطفال، وفرص التقاط الصور.