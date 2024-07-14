عروض "Warner Bros. Discovery" بموسم جدة.. مزيج من الترفيه والتجارب التفاعلية

جذبت فعاليات منطقة "Warner Bros. Discovery" في موسم جدة 2024م الزوار من مختلف أنحاء المملكة وخارجها، مقدمة مزيجًا فريدًا من العروض الترفيهية المثيرة والتجارب التفاعلية.
ويحتضن (موسم جدة) ولأول مرة في المملكة عروض "Warner Bros. Discovery"، التي جمعت أشهر القصص والشخصيات العالمية في منطقة تمتد على مساحة 15 ألف م²؛ لتقدم للزوار تجربة ترفيهية استثنائية، أبرزها منطقة "توم وجيري" التي تقدم تجارب تفاعلية تناسب جميع الأعمار؛ تشمل ألعابًا تفاعلية، وعروضا مسرحية، وورش عمل إبداعية، ولقاءات مع شخصيات "توم وجيري".
كما يستمتع الزوار بمشاهدة عروض ومقاطع الرسوم المتحركة الكلاسيكية للثنائي الأشهر على شاشة كبيرة، مصحوبة بعزف حي من أوركسترا صغيرة، تقدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية مباشرة، إضافة إلى استكشاف تاريخ وتطور هذا الكرتون الشهير عبر المعارض التفاعلية، والأعمال الفنية الأصلية، والتماثيل، من خلال (توم وجيري: مدينة الجبن).
وتقدم المنطقة أيضًا تجربة استثنائية لعشاق شخصية (باتمان)؛ إذ يتعرف الزوار على سيارة (باتموبيل) الشهيرة، ويستعرضون مراحل تطور الشخصية والأزياء الأصلية التي كان يرتديها. وتتضمن المنطقة أيضًا متحفًا يضم مجسمات بالحجم الطبيعي لشخصيات (باتمان) و(الجوكر) و(هارلي كوين) و(كاتوومان)، إضافة إلى أنشطة ترفيهية عائلية مثل ألعاب الواقع الافتراضي، وأنشطة للأطفال، وفرص التقاط الصور.
كما يستمتع الزوار في منطقة المسرح المصغر بعروض مسرحية إضافية لأبطال DC الخارقين، بما في ذلك (باتمان)، و(سوبرمان)، و(وندر وومان)، و(فلاش)، إضافة إلى حل الألغاز مع (سكوبي دو).
وتُبرز هذه الفعاليات الترفيهية جهود المملكة في جعل موسم جدة 2024م واحدًا من أبرز الأحداث في المنطقة، إذ تقدم للزوار تجربة لا تُنسى، تعزز من مكانة جدة كوجهة سياحية رائدة.