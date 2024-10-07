يعدّ أكبر تجمع للمهنيين.. "هيئة الطرق" شريك استراتيجي لمعرض التنقل السعودي بجدة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن شراكتها الإستراتيجية لمعرض التنقل السعودي، الذي سيقام في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات برعاية رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي، خلال الفترة 11 - 13 نوفمبر 2024م، حيث يعد المعرض أكبر تجمع للمهنيين في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشمل المعرض أكثر من 50 ندوة، و 90 متحدثًا، وأكثر من 7000 مشارك لأكثر من 10 دول.
ودعت الهيئة المهتمين في مجال النقل للتسجيل من خلال الرابط https://register.visitcloud.com/survey/26yf68gey2vu0?actioncode=RGA1 .
وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذه الشراكة لتعزيز دورها الريادي في الإشراف على شبكة الطرق وتنظيم هذا القطاع، إضافة لتبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع الطرق، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق، إضافةً للإسهام في تطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والنقل بشكل عام.