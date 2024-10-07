يعدّ أكبر تجمع للمهنيين.. "هيئة الطرق" شريك استراتيجي لمعرض التنقل السعودي بجدة

وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذه الشراكة لتعزيز دورها الريادي في الإشراف على شبكة الطرق وتنظيم هذا القطاع، إضافة لتبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع الطرق، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق، إضافةً للإسهام في تطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والنقل بشكل عام.