بالفيديو.. "سبق" من مدرجات "سانت جيمس بارك" ترصد تجربة التشجيع الإنجليزي الممتعة والخاصة

من الجيد محلياً، الاهتمام بطريقة التشجيع وأسلوبه داخل مدرجات الملاعب، وتطويره في الدوري السعودي، الذي يتطلع ليكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، والذي يضم حالياً لاعبين عالميين، ومدربين كباراً، ويتابعه كثيرٌ من القنوات الفضائية الرياضية، وأن تطوّر رابطة المشجعين من أدواتها، فمكبّرات الأصوات "المايكات" المزعجة لبعض جماهير الأندية صار أسلوباً قديماً عفا عليه الزمن، والأصوات النشاز المزعجة التي تغني طوال المباراة بأغانٍ شعبية و"سامري" لا علاقة لها بكرة القدم، حان الوقت لتغييرها للأفضل، والطبول، والدفوف التي تدق بلا توقف طوال الـ 90 دقيقة يُفضل إيقافها، من أجل الارتقاء بمعايير صناعة كرة القدم السعودية المحترفة.