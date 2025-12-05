باتفاقيات عالمية وابتكارات وطنية.. سيبراني تختتم مشاركتها في بلاك هات 2025 وتُعزّز ريادتها في حماية الفضاء السيبراني

وشهدت مشاركة سيبراني أيضًا حضورًا معرفيًا قويًا، حيث شاركت الشركة في عدد من الندوات والجلسات المتخصصة التي ناقشت مستقبل الثقة الرقمية، ومفاهيم Zero Trust، وإدارة المخاطر خارج نطاق المنشآت، بالإضافة إلى جلسات تناولت تحديات وفرص الأمن المدار، واستراتيجيات الدفاع عن الأهداف المتحركة. وقدّم هذه الجلسات نخبة من قيادات الشركة وخبرائها، مما أسهم في إثراء المحتوى المعرفي للحدث وتعزيز الحوار حول التحديات المستقبلية للقطاع.