مركز الملك سلمان للإغاثة يُنظِّم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشُّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م

نظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة للتوائم الملتصقة، الذين سبق أن أُجريت لهم عمليات فصل في السعودية، بصحبة ذويهم، لمعرض ترشُّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م؛ لتسليط الضوء على حرص وعزيمة السعودية على استضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم؛ إذ تسعى لتنظيم نسخة استثنائية، والترحيب بالعالم على أرضها.