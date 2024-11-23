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مركز الملك سلمان للإغاثة يُنظِّم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشُّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م

قاموا بجولة سياحية في حي طريف التاريخي
مركز الملك سلمان للإغاثة يُنظِّم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشُّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م
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نظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة للتوائم الملتصقة، الذين سبق أن أُجريت لهم عمليات فصل في السعودية، بصحبة ذويهم، لمعرض ترشُّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م؛ لتسليط الضوء على حرص وعزيمة السعودية على استضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم؛ إذ تسعى لتنظيم نسخة استثنائية، والترحيب بالعالم على أرضها.

كما قام التوائم بجولة سياحية في حي طريف التاريخي، الذي يُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010م، وهو تحفة معمارية، تجسد التطور العلمي والثقافي الذي تميَّزت به الدولة السعودية.

وعبَّر التوائم وذووهم في نهاية الزيارة عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) على تنظيم هذه الزيارة التي تجسد كرم وحفاوة الشعب السعودي، وتسهم في إبراز منجزات السعودية الحديثة وتراثها العريق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة
كأس العالم 2034
التوائم الملتصقة

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