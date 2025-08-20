الجهات الأمنية تضبط 15 مخالفًا وتمنع تهريب أكثر من 161 كيلوجرامًا من القات والمخدرات

وتهيب بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.