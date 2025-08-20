الجهات الأمنية تضبط 15 مخالفًا وتمنع تهريب أكثر من 161 كيلوجرامًا من القات والمخدرات

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من آفاتها، حيث تمكنت في عمليات متفرقة من القبض على عدد من المخالفين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف المناطق.
ففي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهم تهريب (9) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من القات المخدر، فيما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من ضبط (3) مخالفين إثيوبيين بحوزتهم (72) كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم جميعًا وتسليمهم والمضبوطات لجهات الاختصاص.
وفي نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، بينما أطاحت في محافظة بحرة بمواطن آخر لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وتهيب بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.