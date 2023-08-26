"أبراج جدة الشاهقة".. إطلالات بانورامية ساحرة للسياح تُكللها "خدمات بلا حدود"

تعد ناطحات السحاب والمباني الشاهقة بمدينة جدة بإطلالتها الخلابة على ساحل البحر الأحمر، من المعالم الأبرز بالمحافظة، والتي تميزت وانفردت بتصاميمها الحديثة والفريدة من نوعها والارتفاعات المذهلة؛ حيث باتت نقطة جذب كبيرة للسياح والزوار لما تقدمه من تجربة سياحية فريدة من نوعها لزوار وسياح مدينة جدة.
وتعد منطقة الأبراج الشاهقة من المواقع الأكثر شهرة، وتعج بالكثير من الزوار والسياح المتشوقين لرؤيتها والتقاط الصور التذكارية عند التجول بين أرجائها؛ حيث أصبحت هذه المباني رمزًا للتعبير الثقافي والتطور العمراني لمدينة جدة، وتجعل منها واحدًا من المواقع السياحية بجدة؛ حيث إنها تتميز بأضواء المدينة الجميلة، وإطلالاتها الطبيعية الرائعة ذات التصاميم العبقرية الجاذبة للسياح والتي تعكس الفن الهندسي المعماري الذي يعبر عن مدى تقدم وتطور مدينة جدة من الناحية السياحية والترفيهية.
وتزين وتضيء ناطحات السحاب سماء مدينة جدة مساءً بمناظرها وإضاءاتها البانورامية التي تزيد متعة زوارها من داخل المملكة وخارجها وتمنحها المؤشر على الحيوية، إلى جانب ما توفره للسياح من تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية التي من ضمنها الأجنحة والغرف الفندقية ونظام مصاعد حديثة ومتطورة، وتوفيرها لكل متطلبات السائح من نوادٍ صحية للرجال والنساء، ومعارض تجارية ومكاتب إدارية ومطاعم بأعلى مستوى من الرقي.
كما تحتوي ناطحات السحاب بتنوع هندستها وأشكالها المعمارية، والتي جعلت منها مرادفًا للهندسة المعمارية الفخمة، على شاشات ضخمة لعرض الإعلانات الدعائية، وعلى طوابق متعددة لمواقف السيارات وخدمات أخرى، لإضافة المزيد من الترفيه لزوارها؛ مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة من الزوار القادمين إليها كل عام لما تقدمه لهم من خدمات ورفاهية حتى أصبح السكن في ناطحات السحاب حلم ورغبة كثير من السياح من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات.