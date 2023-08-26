"أبراج جدة الشاهقة".. إطلالات بانورامية ساحرة للسياح تُكللها "خدمات بلا حدود"

كما تحتوي ناطحات السحاب بتنوع هندستها وأشكالها المعمارية، والتي جعلت منها مرادفًا للهندسة المعمارية الفخمة، على شاشات ضخمة لعرض الإعلانات الدعائية، وعلى طوابق متعددة لمواقف السيارات وخدمات أخرى، لإضافة المزيد من الترفيه لزوارها؛ مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة من الزوار القادمين إليها كل عام لما تقدمه لهم من خدمات ورفاهية حتى أصبح السكن في ناطحات السحاب حلم ورغبة كثير من السياح من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات.