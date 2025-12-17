إطلاق طيور جارحة في متنزّه السودة لتعزيز التنوع الأحيائي

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة السودة للتطوير، عددًا من الطيور الجارحة في متنزّه السودة، شملت 3 نسور سمراء، وحدأة سوداء، وبومة الأشجار العربية، وباشقًا أوراسيًا، وذلك بعد إعادة تأهيلها في مراكز الإيواء، ضمن برامج إعادة التوطين الهادفة إلى تعزيز التوازن البيئي واستعادة التنوع الأحيائي في أحد أبرز النطاقات الجبلية بالمملكة.
وجرى إطلاق الطيور بعد استكمال مراحل التأهيل والمعايشة البيئية، لضمان جاهزيتها وقدرتها على التكيّف مع طبيعة المنطقة، بما يسهم في دعم استقرار الأنواع المحلية وتعزيز أدوارها البيئية، خاصة في ضبط السلاسل الغذائية وصحة الموائل الطبيعية.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تندرج ضمن برامجه المستمرة لإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة، وتأهيل النظم البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، انسجامًا مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للبيئة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد علي قربان، أن إطلاق الطيور الجارحة في متنزّه السودة يمثل خطوة مهمة لتعزيز التوازن البيئي في المناطق الجبلية، نظرًا لدورها الحيوي في استقرار السلاسل الغذائية والحفاظ على صحة الموائل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق أسس علمية تضمن استدامة التنوع الأحيائي في المملكة.
وتتولى فرق مختصة متابعة الطيور التي جرى إطلاقها، ورصد تحركاتها وسلوكها البيئي باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، بهدف تقييم نجاح البرنامج وتحسين مخرجاته المستقبلية وفق أفضل الممارسات البيئية العالمية.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج المشتركة بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وشركة السودة للتطوير، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحياة الفطرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المملكة.