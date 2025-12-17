إطلاق طيور جارحة في متنزّه السودة لتعزيز التنوع الأحيائي

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة السودة للتطوير، عددًا من الطيور الجارحة في متنزّه السودة، شملت 3 نسور سمراء، وحدأة سوداء، وبومة الأشجار العربية، وباشقًا أوراسيًا، وذلك بعد إعادة تأهيلها في مراكز الإيواء، ضمن برامج إعادة التوطين الهادفة إلى تعزيز التوازن البيئي واستعادة التنوع الأحيائي في أحد أبرز النطاقات الجبلية بالمملكة.