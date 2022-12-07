رئيس "إتقان العقارية": نتائج ميزانية السعودية تتوِّج نجاح خطط ورؤية ولي العهد 2030

هنَّأ رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بما تحقق في الميزانية العامة للدولة من نجاح كبير في الفوائض غير المسبوقة بفضل الله، ثم بجهود القيادة الرشيدة التي تتفانى وفق رؤية واضحة واستراتيجية ساهمت في تحقيق المزيد من النجاحات، بالرغم مما يمر به العالم من أزمات اقتصادية بسبب الحروب والكوارث.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"الرشيد" تزامنًا مع إعلان الميزانية العامة للدولة مساء اليوم، أوضح فيه أن "هذه الميزانية الضخمة تعد من البشائر التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي الذي يسعى له قائد مسيرة التنمية والعطاء في هذه البلاد المباركة".
وأضاف "الرشيد" بأن نتائج وأرقام ميزانية هذا العام دليل على نجاح خطط رؤية السعودية 2030 التي يقودها ربان ماهر، هو سمو ولي العهد الذي جعل من السعودية وجهة للعالم في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية. مشيرًا إلى أن من أهم مرتكزات الرؤية توفير الحياة الكريمة والوظائف والخدمات، وتحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم.
وأكد "الرشيد" أن من المجالات التي حظيت بدعم سخي في هذه الميزانية قطاع الإسكان الذي سيكون داعمًا للسوق العقاري بالسعودية، الذي يشهد نموًا متسارعًا، ويمثل قوة واعدة في دعم الاقتصاد السعودي. مبينًا أن رؤية السعودية 2030 أولت القطاع العقاري عناية خاصة، ورسمت خارطة الطريق لدعم السوق العقاري، إضافة إلى فتح المجال أمام الأجانب بالاستثمار فيه تماشيًا مع الانفتاح الكبير على العالم، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والسائحين وزوار المشاعر المقدسة.
واختتم رئيس مجلس شركة إتقان العقارية تصريحه الصحفي قائلاً إن القرارات الاقتصادية الموفقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -وفقهما الله- ساهمت في حماية السعودية من الآثار الاقتصادية التي يعاني منها العالم، بل كانت دافعًا قويًّا لاستمرار الانطلاقة الاقتصادية التي تشهدها السعودية منذ إعلان الرؤية، التي تركز على التنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.