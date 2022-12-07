رئيس "إتقان العقارية": نتائج ميزانية السعودية تتوِّج نجاح خطط ورؤية ولي العهد 2030

وأكد "الرشيد" أن من المجالات التي حظيت بدعم سخي في هذه الميزانية قطاع الإسكان الذي سيكون داعمًا للسوق العقاري بالسعودية، الذي يشهد نموًا متسارعًا، ويمثل قوة واعدة في دعم الاقتصاد السعودي. مبينًا أن رؤية السعودية 2030 أولت القطاع العقاري عناية خاصة، ورسمت خارطة الطريق لدعم السوق العقاري، إضافة إلى فتح المجال أمام الأجانب بالاستثمار فيه تماشيًا مع الانفتاح الكبير على العالم، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والسائحين وزوار المشاعر المقدسة.