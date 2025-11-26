"نور الرياض".. سيمفونية ضوء أضاءت سماء العاصمة

تشهد مدينة الرياض هذه الأيام حراكاً سياحياً ملحوظاً، وتوافداً كبيراً من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، تزامنا مع فعاليات موسم الشتاء الذي يستمتع خلاله الزوار والسياح بفخامة الرياض، وأجوائها المميزة، وأنشطتها الترفيهية والعالمية.
ومع العديد من الفعاليات التي شهدتها الرياض، فقد كانت العاصمة قلب المملكة النابض على موعد مع واحدة من أبرز الفعاليات العالمية، وهي فعالية "نور الرياض" التي أُقيمت خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، حيث أُضيئت معالم المدينة بتركيبات غامرة ألهمت الجمهور، وأسهمت في تقديم تجارب فنية ضوئية في الفضاءات العامة بمختلف أنحاء العاصمة، معبّرةً عن التحول السريع الذي تشهده الرياض، ومؤكدةً احتضانها للعلوم والتقنية والابتكار، ودعمها المتواصل للصناعات الإبداعية التي حرصت رؤية السعودية 2030 على جعلها إحدى أهم مستهدفاتها.
استقطبت فعالية "نور الرياض" أبرز الفنانين العالميين ليقدموا أعمالاً ضوئية مبتكرة، وشاركهم فنانون سعوديون أضْفوا على الفعالية هوية محلية تعبّر عن روحها الأصيلة. وقد وظّف الفنانون أحدث التقنيات التي تعكس ارتباط الإنسان السعودي بالتطور والتجدد والابتكار، ليجسّدوا من خلال أعمالهم الضوئية التحولات المتسارعة التي تعيشها العاصمة النابضة بالحياة.
وتدعو فعالية "نور الرياض" زوّارها من المواطنين والمقيمين والسياح إلى اكتشاف رحلة فنية وتقنية مبهرة، تجمع بين الماضي والحاضر، ويلتقي فيها التراث العريق بروح العصر والتطور، عبر سيمفونية بصرية إبداعية مبتكرة.
ففي مركز الملك عبد العزيز التاريخي، تتفاعل أعمال الضوء مع الهندسة المعمارية القديمة، لتربط الماضي العريق بالحاضر النابض بالحياة، كما تتألق محطات قطار الرياض ومحيطها خلال الفعالية بروح الحداثة، عبر تركيبات ضوئية تعكس إيقاع الحياة العصرية وسرعتها.
وعاش زوّار الفعالية انطلاقة مبهرة لفنون الضوء، حيث تحوّلت سماء الرياض، في لمح البصر، إلى معزوفة ضوء امتدت من قلب المدينة التاريخي إلى شرايينها الحديثة المتمثلة في مسارات قطار الرياض؛ وقد صنعت هذه الأعمال نسيجاً نابضاً من فن الضوء المتناغم مع الحركة والسرعة، عبر تركيبات فنية تفاعلت مع تدفق الركاب وحركتهم، معبّرة عن نبض المدينة المتسارع وطموحها المستمر نحو التطور.
كما ينتظر زوار فعالية "نور الرياض" العديد من العروض التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للسياحة لرواد برنامج شتاء السعودية، حيث أطلقت مؤخراً منصة عروض شتاء السعودية تحت شعار "حيّاك بزود"، والتي تقدم من خلالها العديد من العروض والباقات والخصومات الحصرية على رحلات الطيران وتذاكر الفعاليات والفنادق وغيرها من عروض السفر والسياحة، وذلك خلال برنامج شتاء السعودية الذي يستمر حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2026م.
وتعد "نور الرياض" أحد البرامج الرئيسية للرياض آرت، وتشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث انطلق لأول مرة في عام 2021م بهدف تحويل العاصمة إلى مركز نابض بالضوء والإبداع، وتعزيز مكانتها كمنصة عالمية للفن والابتكار، وللمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثل في رفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم