"نور الرياض".. سيمفونية ضوء أضاءت سماء العاصمة

ومع العديد من الفعاليات التي شهدتها الرياض، فقد كانت العاصمة قلب المملكة النابض على موعد مع واحدة من أبرز الفعاليات العالمية، وهي فعالية "نور الرياض" التي أُقيمت خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، حيث أُضيئت معالم المدينة بتركيبات غامرة ألهمت الجمهور، وأسهمت في تقديم تجارب فنية ضوئية في الفضاءات العامة بمختلف أنحاء العاصمة، معبّرةً عن التحول السريع الذي تشهده الرياض، ومؤكدةً احتضانها للعلوم والتقنية والابتكار، ودعمها المتواصل للصناعات الإبداعية التي حرصت رؤية السعودية 2030 على جعلها إحدى أهم مستهدفاتها.