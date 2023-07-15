إدراك عال بقضايا التغيير.. دراسة توصي بتعزيز دور "النخب الأكاديمية في المجتمع"

وتوصلت الدراسة إلى وجود إدراك عال جدًّا لدى النخب الأكاديمية بقضايا التغيير والتغييرات الاجتماعية التي حصلت على مستوى المجتمع السعودي في مختلف المجالات، ودورهم في التثقيف والتوعية بتلك القضايا، فضلًا عن وجود مستوى عال من صراع القيم ناتجة عن الثورة الرقمية؛ مما نتج عنها صراع بين الأجيال من خلال التمسُّك بالقيم من الجيل القديم، بينما يمتلك الجيل الجديد الرغبة في تبنّي الأفكار والقيم الجديدة؛ مما يبرز دور النخب الأكاديمية المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في دراستها وإيجاد الحلول.