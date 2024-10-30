"الصندوق العقاري" ينال جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة لـ 2023

وتأتي الجائزة في إطار حرص الصندوق العقاري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية لتحقيق بيئة عمل صحية تنافسية لمنسوبيه، حيث يعمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة بمهنية عالية ومراعاة السلوك المهني، وتعزيز ولاء منسوبيه من خلال الاهتمام بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمستفيديه؛ لتمكينهم من رحلة تملّك السكن الملائم، كما يوفر الصندوق لمنسوبيه فرصًا متعددة من حيث التدريب والتطوير من خلال حزمة من البرامج التدريبية.