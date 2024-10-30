"الصندوق العقاري" ينال جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة لـ 2023

حقق صندوق التنمية العقارية جائزة أفضل بيئة عمل صحية بالمملكة لعام 2023م، متفوقًا على أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة مشاركة في الجائزة بمساريها الأول والثاني.
وتعد الجائزة أحد المؤشرات على تحقيق الجهات المشاركة للأهداف الإستراتيجية للمنشآت، من خلال قياس مؤشر الارتباط الوظيفي وقياس مؤشر رضا الموظفين ومواءمة الثقافة التنظيمية بالتوجه الإستراتيجي، وكذلك بناء مبادرات تشغيلية لسد الفجوات التنظيمية والتطويرية في بيئة العمل.
وتأتي الجائزة في إطار حرص الصندوق العقاري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية لتحقيق بيئة عمل صحية تنافسية لمنسوبيه، حيث يعمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة بمهنية عالية ومراعاة السلوك المهني، وتعزيز ولاء منسوبيه من خلال الاهتمام بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمستفيديه؛ لتمكينهم من رحلة تملّك السكن الملائم، كما يوفر الصندوق لمنسوبيه فرصًا متعددة من حيث التدريب والتطوير من خلال حزمة من البرامج التدريبية.