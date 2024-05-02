مستشفى الملك فيصل التخصصي.. العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط

وحقق "التخصصي" في العام الماضي عدداً من الإنجازات يأتي في مقدمتها، تنفيذ أربع تجارب رائدة في مجال طب الفضاء، وإجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم، وتدشين خدمة تحليل تسلسل الجينوم الكامل السريع وإتاحتها لجميع المستفيدين، كما احتفى "التخصصي" بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي باستخدام الخلايا التائية، ما انعكس إيجاباً على درجة مؤشر قوة العلامة التجارية، التي ارتفعت إلى 37.9 من 100.