بدر البدور والعملاق.. "حقائق عن القمر" يبرزها "المسند": عمره 4.5 مليارات سنة!

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن بعض الحقائق عن القمر؛ مشيرًا إلى أنه يُعتبر خامس أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وقطره 3475 كم، ويمثل قُطره نحو رُبع قُطر الأرض؛ حيث يعتقد العلماء أن القمر يكون بُعَيد الأرض.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن عمر القمر يقدر بنحو 4.5 مليارات سنة، ويُعَد ثاني ألمع جرم سماوي في سماء الأرض بعد الشمس، ويليهما كوكب الزهرة في بعض الأوقات.
وأضاف أن "المسافة البينية بين كوكب الأرض والقمر متباينة ومتغيرة في كل لحظة، لكون مدار القمر حول الأرض غير كامل الاستدارة (بيضاوي Elliptical)، وأبعدُ مسافة بينهما تبلغ نحو 405 آلاف كم، وتسمى الأوج Apogee، عندها يُرى القمر صغيرًا نسبيًّا، وأقرب مسافة بينهما نحو 360 ألف كم، وتسمى الحضيض Perigee؛ عندها يُرى القمر كبيرًا نسبيًّا، ومتوسط المسافة بين الأرض والقمر نحو 384.400كم، وحتى تستشعر المسافة تلك فإنها تساوي نحو 30 كرة أرضية لتملأ المسافة بين الأرض والقمر.
وأردف: عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض "الحضيض"، يتزامن هذا مع حالة الابتدار (منتصف الشهر القمري)؛ فإنه يسمى بالبدر العملاق لدى المصادر الغربية، وسميته أنا "بدر البدور"، ويكون حجمه عندئذ أكبر بنحو 14% من أصغر قمر "عندما يكون في الأوج"، ويكون أقوى إضاءة بنحو 30%.
وأشار "المسند" إلى أن "أقرب نقطة تاريخيًّا بلغها القمر (بدر البدور) إلى الأرض؛ يوم 14 نوفمبر 2016، وقبلها في 26 يناير 1948، والحدث القادم سيكون في 25 نوفمبر 2034، ولم يثبت علميًّا أن قُرْب القمر من الأرض في مرحلة بدر البدور يسبب كوارث طبيعية في الأرض، هذا والله أعلم".