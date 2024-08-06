بدر البدور والعملاق.. "حقائق عن القمر" يبرزها "المسند": عمره 4.5 مليارات سنة!

وأضاف أن "المسافة البينية بين كوكب الأرض والقمر متباينة ومتغيرة في كل لحظة، لكون مدار القمر حول الأرض غير كامل الاستدارة (بيضاوي Elliptical)، وأبعدُ مسافة بينهما تبلغ نحو 405 آلاف كم، وتسمى الأوج Apogee، عندها يُرى القمر صغيرًا نسبيًّا، وأقرب مسافة بينهما نحو 360 ألف كم، وتسمى الحضيض Perigee؛ عندها يُرى القمر كبيرًا نسبيًّا، ومتوسط المسافة بين الأرض والقمر نحو 384.400كم، وحتى تستشعر المسافة تلك فإنها تساوي نحو 30 كرة أرضية لتملأ المسافة بين الأرض والقمر.