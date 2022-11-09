"محكمة استئناف جدة" تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال

وأشارت إلى أنه يمكن للخصوم تقديم طلب التماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا - إذا كان الحكم غيابيًا - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.