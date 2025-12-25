"سكس فلاجز القدية" يتصدر التغطية العالمية بأرقام قياسية غير مسبوقة

دخل مشروع Six Flags Qiddiya City دائرة الضوء عالميًا، بعد أن خصصت وسائل إعلام دولية وتقارير متخصصة مساحات واسعة لتغطيته، بوصفه أحد أضخم مشاريع الترفيه في العالم، وخطوة نوعية تعكس التحول المتسارع الذي تقوده المملكة في قطاعي السياحة والترفيه.
وأجمعت التغطيات الأجنبية على أن المشروع يتجاوز كونه “مدينة ملاهٍ” تقليدية، ليُقدَّم كمنصة ترفيهية عالمية ذات أبعاد اقتصادية وسياحية واستثمارية، خصوصًا مع كونه أول منتزه يحمل علامة Six Flags يُفتتح خارج أمريكا الشمالية، ما يمنحه رمزية خاصة في مسار التوسع العالمي للعلامات الترفيهية الكبرى.
وفي صدارة الاهتمام الإعلامي، برزت لعبة Falcon’s Flight، التي وُصفت بأنها أيقونة المشروع، والمصممة لتكون الأعلى والأسرع والأطول في العالم، بارتفاع يتجاوز 600 قدم، وسرعة تقارب 155 ميلًا في الساعة، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام “عنوانًا بصريًا” لقدرة المشروع على تحطيم الأرقام القياسية واستقطاب عشاق المغامرة من مختلف دول العالم.
وربطت تقارير اقتصادية وسياحية دولية المشروع بشكل مباشر باستراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد، معتبرة أن “سكس فلاجز القدية” يشكّل رافعة جديدة لجذب السياح الدوليين، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة ترفيهية تنافس كبرى المدن العالمية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومشروع مشروع القدية.
وفي المقابل، أشارت بعض المنصات المتخصصة إلى أن الزخم الإعلامي العالمي يرفع سقف التوقعات التشغيلية للمشروع، ويضعه تحت مجهر المتابعة الدقيقة، سواء من حيث تجربة الزوار أو الالتزام بالمعايير العالمية في التشغيل وجودة الخدمات.
ويخلص الإعلام الأجنبي إلى أن “Six Flags” في القدية ليس مجرد استثمار ترفيهي، بل رسالة واضحة بأن السعودية دخلت سباق صناعة التجارب العالمية بثقة، وبمشاريع صُممت لتُشاهد، وتُجرَّب، وتُقارن مع الكبار.