"سكس فلاجز القدية" يتصدر التغطية العالمية بأرقام قياسية غير مسبوقة

وفي صدارة الاهتمام الإعلامي، برزت لعبة Falcon’s Flight، التي وُصفت بأنها أيقونة المشروع، والمصممة لتكون الأعلى والأسرع والأطول في العالم، بارتفاع يتجاوز 600 قدم، وسرعة تقارب 155 ميلًا في الساعة، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام “عنوانًا بصريًا” لقدرة المشروع على تحطيم الأرقام القياسية واستقطاب عشاق المغامرة من مختلف دول العالم.