درجات حرارة فوق الأربعين بأكثر من مدينة.. ومكة المكرّمة تسجّل 43 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.
وأوضح المركز أن مزدلفة سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة ومِنى وعرفات 43 ْمئوية، والمدينة المنوّرة والصمان 41 درجة، وكل من: الدمام ووادي الدواسر والعلا والأحساء وحفر الباطن والدهناء 40 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 درجة، تلتها أبها 18 درجة، والباحة 20 ْمئوية وطريف والطائف والقريات 21 درجة.
وأوضح أن ينبع سجّلت أعلى نسبة رطوبة 95%.