محليات

"المرور" يقدم خدماته لزوار ملتقى الصحة العالمي 2024

تشمل "تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات"
"المرور" يقدم خدماته لزوار ملتقى الصحة العالمي 2024
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تقدم الإدارة العامة للمرور لزوار جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2024، خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات، والإجابة عن استفسارات الحوادث والمخالفات المرورية وتفاويض القيادة وسجلات المركبات وطلب لوحة بدل فاقد أو تالف، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر بمَلْهَم.

يُذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.

الإدارة العامة للمرور
ملتقى الصحة العالمي 2024

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