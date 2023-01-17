"أدير العقارية" تحقق نجاحًا استثنائيًا في مزاد أرض "رؤى" محققةً مبيعات تجاوزت 1.4 مليار ريال

حققت "أدير العقارية" نجاحًا لافتًا في المزاد العلني الذي نظمته اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023م، في فندق جراند حياة بمدينة الخبر لبيع أرض "رؤى" التي تتربع في أهم المواقع الاستراتيجية في منطقة العزيزية جنوب مدينة الخُبر بقيمة مالية إجمالية بلغت1,486,203,027.47 ريال(شاملة قيمة التصرفات العقارية والسعي )، وقد تم المزاد بمشاركة شركة "عقالات المحدودة" (وكيل مالك الأرض).
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن نجاح هذا المزاد العلني يعتبر استمرارًا لسلسة المزادات الناجحة التي نظمتها الشركة، حيث يعتبر مزاد بيع أرض "رؤى" محطة جديدة في مسيرة الشركة المُظفرة والتي تحرص دائمًا على توفير أسمى فرص الاستثمار العقاري والتي تعود على عملائها بالعوائد المتنامية والأرباح المُجزية.
وأكد "آل سعد" أن نجاح المزاد بهذا الشكل الباهر، والحضور القوي الذي شهده من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري، يؤكد أهمية الفرصة المطروحة، وأنها ستشكل مستقبلاً استثماريًا واعدًا لمن حظي بتملكها.
ولفت "آل سعد" إلى أن هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في المنطقة الشرقية التي تشهد نهضة عمرانية متسارعة جعلت منها وجهة نموذجية جاذبة للمشاريع الاستثمارية العصرية.
من جانبه أشار فراس البنيان الرئيس التنفيذي لشركة "عقالات المحدودة"، إلى أن الخبرة الطويلة التي تتمتع بها شركة "أدير العقارية" في تسويق وبيع مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والأراضي الخام وغيرها، وامتلاكها لكوادر متخصصة تتمتع بالموهبة والكفاءة، ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق هذا النجاح، وبيع أرض "رؤى" بقيمة مالية عالية. مؤكدًا أن شركة "عقالات المحدودة" أولت ثقتها لشركة "أدير العقارية" لمعرفتها بقدرة الشركة على تسويق وبيع الأرض بأسرع وقت وأعلى قيمة مالية، وهذا ما تحقق بالفعل على أرض الواقع. موجهًا شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح اللافت.