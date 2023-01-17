"أدير العقارية" تحقق نجاحًا استثنائيًا في مزاد أرض "رؤى" محققةً مبيعات تجاوزت 1.4 مليار ريال

من جانبه أشار فراس البنيان الرئيس التنفيذي لشركة "عقالات المحدودة"، إلى أن الخبرة الطويلة التي تتمتع بها شركة "أدير العقارية" في تسويق وبيع مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والأراضي الخام وغيرها، وامتلاكها لكوادر متخصصة تتمتع بالموهبة والكفاءة، ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق هذا النجاح، وبيع أرض "رؤى" بقيمة مالية عالية. مؤكدًا أن شركة "عقالات المحدودة" أولت ثقتها لشركة "أدير العقارية" لمعرفتها بقدرة الشركة على تسويق وبيع الأرض بأسرع وقت وأعلى قيمة مالية، وهذا ما تحقق بالفعل على أرض الواقع. موجهًا شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح اللافت.