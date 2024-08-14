"ليوان" للتطوير العقاري تتجاوز 20% من أعمال العظم في مشروعها "ليڤن ليوان" بالرياض

تواصل شركة "ليوان" للتطوير العقاري -إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى في المملكة- أعمال الإنشاءات في مشروعها الجديد (ليفن ليوان)، الواقع في حي المحمدية بالرياض، حيث تخطّت أعمال البناء في العظم نسبة 20%، وفي ذات الإطار وقّعت الشركة اتفاقيات تجاوزت 250 مليون ريال؛ لدفع مسيرة الإنشاءات في المشروع بوتيرة متسارعة.
وقال عبدالرحمن بن سعود الدحيم الرئيس التنفيذي لشركة "ليوان": إن ما تحقق حتى الآن من أعمال البناء للمشروع يعكس حرصنا في شركة "ليوان" على إنجاز المشروع في موعده المحدد، حيث يمثل نقلة نوعية في نمط الحياة وجودتها بالرياض، والعمل من خلال مشاريعنا على تحقيق رسالتنا لتنمية مجتمعات تتوافق مع متطلبات الراحة الشخصية والنمو المجتمعي.
ويمثل مشروع "ليفن ليوان"، الذي يقع على مساحة 45 ألف متر مربع، ويضم مجمعًا تجاريًا وبرجًا مكتبيًا و470 وحدة سكنية ومسطحات خضراء وألعاب أطفال وملاعب بادل، أحد النماذج التي تدعم توجّهات شركة "ليوان"، والتي تحاكي نمط الحياة الحديث، وتمنح الأسرة السعودية خصوصيتها اللازمة وانشراحًا في حياتها اليومية، بجانب استهداف الشركة لتقديم حلول عمرانية متكاملة، تعزز من توجهات الحكومة نحو نهضة عقارية شاملة، تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في مجال القطاع العقاري.