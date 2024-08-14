"ليوان" للتطوير العقاري تتجاوز 20% من أعمال العظم في مشروعها "ليڤن ليوان" بالرياض

ويمثل مشروع "ليفن ليوان"، الذي يقع على مساحة 45 ألف متر مربع، ويضم مجمعًا تجاريًا وبرجًا مكتبيًا و470 وحدة سكنية ومسطحات خضراء وألعاب أطفال وملاعب بادل، أحد النماذج التي تدعم توجّهات شركة "ليوان"، والتي تحاكي نمط الحياة الحديث، وتمنح الأسرة السعودية خصوصيتها اللازمة وانشراحًا في حياتها اليومية، بجانب استهداف الشركة لتقديم حلول عمرانية متكاملة، تعزز من توجهات الحكومة نحو نهضة عقارية شاملة، تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في مجال القطاع العقاري.