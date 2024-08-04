"ابن دليلة": العلم والتعلم سر تقدم الأمم وجامعة الملك خالد نموذجًا للابتكار والتميز الأكاديمي

وأكد أن العلم هو الركيزة الأساسية التي بنيت عليها المجتمعات المتقدمة، مستشهدًا بآية "عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أولى العلم اهتمامًا خاصًا.