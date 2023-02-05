"عبدالعزيز بن سلمان": "كابسارك" يعد اليوم أكثر مركز أبحاث تمكينًا في العالم

وسلّم وزير الطاقة خلال الحفل ثلاث جوائز للتميّز من الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، فحصد الدكتور شهاب الدين المدير العام الأسبق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة خاصة وهي الإنجاز مدى الحياة، وذلك تكريمًا لمسيرته المهنية المُثمرة في مجال اقتصاديات الطاقة، والتي كرّسها لخدمة القطاع، فيما حصل روبرت ماكنالي المتخصص في سياسة الطاقة العالمية، على جائزة أفضل كتاب في مجال الطاقة عن كتابه: "تقلبات أسعار النفط الخام: تاريخ ومستقبل ازدهار أسعار النفط"، ومنح جون ديفتيريوس الجائزة الخاصة بفئة الصحافة، وذلك تقديرًا لما يزيد على ثلاثة عقود من التقارير والتحليلات حول قطاع النفط والغاز.