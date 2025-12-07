آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من "ليلة العمر" مطلع فبراير المقبل عبر موسم الرياض

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تنظيم النسخة الثانية من مبادرة "ليلة العمر" مطلع شهر فبراير المقبل؛ بهدف رسم بداية جديدة لشباب الوطن من خلال إقامة حفل زفاف استثنائي يجسد معاني الفرح، ويمنحهم انطلاقة مستقرة لحياتهم الزوجية.
وسيُقام حفل "ليلة العمر 2" المخصص للرجال فقط على أحد مسارح موسم الرياض، بمشاركة واسعة من شركاء يمثلون الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، في نموذج يُظهر تكامل الأدوار لخدمة المجتمع وتعزيز الأثر الإنساني للمبادرة.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج من خلال توفير تجربة زفاف متكاملة تليق بهذه المناسبة المفصلية في حياتهم. ويتيح موسم الرياض للراغبين في دعم المبادرة التسجيل عبر الرابط
وتقدم المبادرة عددًا من المزايا، من ضمنها عرض شعار الشريك على المواد الرسمية للمبادرة، بما فيها الشاشات الرئيسية في موقع الحفل، إلى جانب التغطية الإعلامية والترويج عبر حسابات موسم الرياض على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُعد مبادرة "ليلة العمر 2" امتدادًا لنجاح نسختها الأولى، وترسيخًا لحرص موسم الرياض على دمج الترفيه بالمسؤولية الاجتماعية، عبر مبادرات تُحدث أثرًا مستدامًا في حياة الشباب.