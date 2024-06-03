براً وبحراً وجواً.. قدوم 935,966 حاجًا من خارج المملكة

وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896,287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37,280) حاجًا، وقدِم (2,399) حاجًا عبر المنافذ البحرية.