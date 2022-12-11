ملتقى الميزانية يستعرض دور التقنيات الحديثة وتطور الخدمات الحكومة الرقمية في تحسين جودة الحياة

وبين أن مستهدفات الهيئة للعام المقبل هو زيادة العائد من الاستثمار وهو أحد أبرز المستهدفات, موضحاً أن المملكة تعد الأعلى عالميًا في حصة المشتريات الحكومية من سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويؤكد ذلك عملية الإنفاق بسخاء على التحول الرقمي, لافتاً الانتباه إلى أن الجهات الحكومية ستنفق على التحول الوطني 93 مليارًا ابتداءً من هذا العام حتى عام 2025م, وذلك من خلال زيادة توطين التقنيات وعائداتها, مفيداً أن هناك حلقات متصلة لتقديم الدعم للقطاع الخاص سواء في مجال التدريب وصناعة القيادات ورفع القدرات بالشراكة مع قطاع التعليم وتوفير الدعم المالي, إلى جانب تقديم دعم للشركات في المشتريات الحكومية.