القيادة تهنئ الرئيس الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.