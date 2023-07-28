6 أشهر سجناً و100 ألف ريال غرامة لمخالف انتحل لقب "مهندس" بمواقع التواصل

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة نجحت في ضبط وافدٍ من الجنسية السورية قام بمخالفة المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية، وهي انتحال لقب "مهندس" في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة للممارسة المهنية.