طرابلسي: إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة دعم ذكي للصناعة يحافظ على توازن السوق

وفي مقاله المعنون «كيف تدعم الدولة الصناعة دون المساس بتوازن السوق؟» بصحيفة «عكاظ»، أوضح طرابلسي أن القرار يحقق دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي من دون تشويه تنافسي، إذ لم يمنح امتيازًا انتقائيًا، بل عالج تكلفة كانت تؤثر في القدرة التشغيلية والإنتاجية للمصانع بمختلف أحجامها. وأضاف أن هذا النوع من الدعم يمثل رسالة تنظيمية تؤكد أن النمو لا يُفرض، بل يُمكَّن.